Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ: Η ένταση μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων μετά το τέλος της αναμέτρησης

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει της Ντινάμο Κιέβου με 3-2 εκτός έδρας και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του αγώνα, υπήρξε μια μικρή ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ, που πανηγύριζαν για το 3-2 της ομάδας του Αλέσιο Λίσι. Στην εστία που βρισκόταν κοντά στο σημείο, κάθισε στο δεύτερο ημίχρονο ο τερματοφύλακας της Ντινάμο Κιέβου.

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Το τηλεοπτικό πλάνο έπιασε τον Κένι του ΠΑΟΚ να έχει έναν έντονο διάλογο με τον πορτιέρε της Ντινάμο και σιγά σιγά να πλησιάζουν κι άλλου παίκτες των Ουκρανών, αλλά και του “δικεφάλου”.

Η “φωτιά” έσβησε γρήγορα, με τους ψυχραιμότερους να επεμβαίνουν.