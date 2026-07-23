«Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για την απόκτηση του Λιβάκοβιτς» γράφουν στην Κροατία

Για την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς φέρεται να ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα από την Κροατία. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα “Germanijak” υποστηρίζει πως οι “ερυθρόλευκοι” είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος προορισμός για τον 31χρονο τερματοφύλακα της Φενέρμπαχτσε, αφήνοντας πίσω στη σχετική κούρσα την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες ομάδες.

Όπως τονίζεται από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, στον Ολυμπιακό είναι διατεθειμένοι να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε για τον διεθνή Κροάτη τερματοφύλακα, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπορούν να ικανοποιήσουν και τις απολαβές του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς.

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Το μοναδικό ζήτημα που φαίνεται να παραμένει ανοιχτό αφορά τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή. Όπως αναφέρει η Germanijak, εφόσον οι ιατρικές εξετάσεις δείξουν ότι δεν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα και δεν απαιτείται μεγάλη περίοδος αποχής, τότε η μετεγγραφή μπορεί να προχωρήσει άμεσα!

Το δημοσίευμα αυτό έρχεται τη στιγμή που ο Τούρκος ιδιοκτήτης της Χαλ, Ατζούν Ιλιτζαλί, “φωτογράφισε” πως ο Τζολάκης είναι κατά 90% παίκτης της αγγλικής ομάδας.