Αθλητικά

Προκριματικά Europa League: Χάμαρμπι και Άντερλεχτ έμειναν στο 1-1 στη Στοκχόλμη, ήττα για Μπενφίκα στην Ελβετία

Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η ομάδα που θα βρεθεί απέναντι σε ΠΑΟΚ ή Ντινάμο Κιέβου
ΦΩΤΟ Stefan Jerrevång
ΦΩΤΟ Stefan Jerrevång/TT News Agency via AP
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Χάμαρμπι και Άντερλεχτ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Σουηδία, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει ΠΑΟΚ ή Ντινάμο Κιέβου στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το προβάδισμα, μετά το εκτός έδρας 3-2 που πέτυχαν.

Η Άντερλεχτ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Ντανίλο Σικάν βρήκε δίχτυα για το 0-1 με φανταστική εκτέλεση φάουλ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η βελγική ομάδα έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές (77′), μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε ο Νέιθαν Σαλίμπα. Η Χάμαρμπι πίεσε στα τελευταία λεπτά και κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, φτάνοντας στην ισοφάριση στο 89′ με τον Φρανκ Αντζέι, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (30.07.2026) στο Lotto Park των Βρυξελλών.

Θύμα έκπληξης έπεσε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στην Ελβετία. Η ομάδα του Έλληνα επιθετικού (αγωνίστηκε για κάτι περισσότερο από 70’) ηττήθηκε 2-1 στην έδρα της Σεν Γκάλεν στην Ελβετία,1 στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League…

Οι “αετοί” της Λισαβόνας είδαν τον Γκάαλ στο 80ο λεπτό με κεφαλιά από στατική φάση να τους αφήνει… ξερούς, ωστόσο, οι Πορτογάλοι έχουν τη ρεβάνς εντός έδρας για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ελβετών.

Τα αποτελέσματα:

Καραμπάγκ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-0

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3

Σερίφ Τιρασόλ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-5

Τρόμσο – Χράντεκ Κράλοβε 0-1

Χάμαρμπι – Άντερλεχτ 1-1

Μπεσίκτας – Μίντιλαντ 1-0

Σεν Γκάλεν – Μπενφίκα 2-1

Τβέντε – Φερεντσβάρος 1-2

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