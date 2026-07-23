Αθλητικά

Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2: Προβάδισμα πρόκρισης για τους πράσινους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League

Ο Σαντίνο Αντίνο άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης για τους πράσινους ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ σε μία εβδομάδα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ πέρασε από την Ουγγαρία, επικρατώντας της Πάκσι με 2-1.  Δείτε το live του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ σε μία εβδομάδα, με το τριφύλλι να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάρει μία πιο άνετη νίκη, η οποία θα “κλείδωνε” από το πρώτο παιχνίδι το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι πράσινοι πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Σαντίνο Αντίνο έκανε το 0-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τους παίκτες του Νίστρουπ να σπαταλούν πάρα πολλές ευκαιρίες για το 0-3 και τελικά να δέχονται το γκολ από τον Μπόντε για το 1-2.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, πήρε τη νίκη και θα χρειαστεί να κάνει τα… βασικά στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
97
96
84
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3: Προβάδισμα πρόκρισης για τους Θεσσαλονικείς στον 3ο προκριματικό του Europa League με άγχος στο φινάλε
Γκολ και ασίστ ο MVP Κωνσταντέλιας - Ο Ζαφείρης πέτυχε το πρώτο του επίσημο γκολ με τους Θεσσαλονικείς, όπως και ο Σανταμαρία - Πιέστηκε ο "δικέφαλος" στο φινάλε του ματς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo