Πάκσι – Παναθηναϊκός 1-2: Προβάδισμα πρόκρισης για τους πράσινους στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ πέρασε από την Ουγγαρία, επικρατώντας της Πάκσι με 2-1. Δείτε το live του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στο ΟΑΚΑ σε μία εβδομάδα, με το τριφύλλι να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες για να πάρει μία πιο άνετη νίκη, η οποία θα “κλείδωνε” από το πρώτο παιχνίδι το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

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Οι πράσινοι πήραν το προβάδισμα με αυτογκόλ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Σαντίνο Αντίνο έκανε το 0-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με τους παίκτες του Νίστρουπ να σπαταλούν πάρα πολλές ευκαιρίες για το 0-3 και τελικά να δέχονται το γκολ από τον Μπόντε για το 1-2.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, πήρε τη νίκη και θα χρειαστεί να κάνει τα… βασικά στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ στις 30 Ιουλίου για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.