Νίστρουπ για τη νίκη του Παναθηναϊκού: «Είμαστε το φαβορί, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κι άλλα γκολ»

Ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκίνησε με νίκη τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για τη νέα σεζόν, αφού επικράτησε με 2-1 στην έδρα της Πάκσι και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, ενόψει της ρεβάνς της Αθήνας (30/07).

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε για τη νίκη του Παναθηναϊκού, λέγοντας πως το “τριφύλλι” μπορούσε να είχε επικρατήσει με 3-4 γκολ διαφορά, τονίζοντας πως η ομάδα του είναι φαβορί για την πρόκριση.

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Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Στόχος μας η νίκη. Νικήσαμε. Μετά το 2-0 τους αφήσαμε περισσότερο να επιτευχθούν. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια διαφορά με 3-4 γκολ. Ξεκινήσαμε καλα στο 2ο ημίχρονο. Μπορούσαμε περισσότερα γκολ, αλλά καλό που έχουμε και την διαφορά του ενός γκολ, καλύτερο από το να μην έχουμε καθόλου. »

Είναι μια ομαδα που πιέζει ψηλά και θέλει να εκμεταλλευτεί τα λάθη. Το ίδιο κανουμε. Σέβομαι τον αντίπαλό μας. Τελείωσε 2η-3η στην Ουγγαρία. Είμαστε φαβορί. Πρέπει να κοιτάξουμε τις δυνατότητες μας. Με την ποιότητά μας μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς.