Λιθουανία – Λετονία 88-79 Τελικό: Άνετη πρόκριση για τους Λιθουανούς στα προημιτελικά του Eurobasket 2025

Ο Βαλαντσιούνας κόντρα στη Λετονία / Φωτογραφία του fiba.basketball
Η
Λιθουανία νίκησε με 88-79 τη Λετονία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των “16” του Eurobasket και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά, όπου και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ελλάδα – Ισραήλ.
20:51 | 06.09.2025
20:48 | 06.09.2025
Με τον εκπληκτικό Βελίτσκα να κάνει double double με 21 πόντους και 12 ασίστ, η Λιθουανία απέκλεισε τη Λετονία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελλάδα - Ισραήλ.
20:48 | 06.09.2025
Τελικό σκορ: Λιθουανία - Λετονία 88-79
20:47 | 06.09.2025
88-79 με 1/2 βολές για τη Λιθουανία τελειώνει το ματς
20:44 | 06.09.2025
87-79 με 2/2 βολές για τη Λιθουανία που "καθαρίζει" οριστικά το ματς!
20:42 | 06.09.2025
85-79 με 1/2 βολές του Σαργκιούνας
20:41 | 06.09.2025
Αντιαθλητικό φάουλ τώρα υπέρ της Λιθουανίας!
20:40 | 06.09.2025
84-79 με τριπλή προσπάθεια του Πορζίνγκις
20:39 | 06.09.2025
84-77 με 2/2 βολές του Σαργκιούνας
20:38 | 06.09.2025
82-77 με δεύτερο σερί τρίποντο του Λόμαζ στον αιφνιδιασμό!
20:38 | 06.09.2025
82-74 με 1/2 βολές του Βελίτσκα
20:37 | 06.09.2025
81-74 με "τρελό" τρίποντο με ταμπλό για τη Λετονία
20:34 | 06.09.2025
81-71 με τον Σιρβίντις η Λιθουανία
20:34 | 06.09.2025
79-71 μειώνει γρήγορα η Λετονία αλλά δεν έχει πλέον πολύ χρόνο!
20:32 | 06.09.2025
79-69 με 1/2 βολές του ΑΠΙΘΑΝΟΥ Βελίτσκα!
20:29 | 06.09.2025
Νέο τάιμ άουτ για τους Λετονούς
20:28 | 06.09.2025
78-69 με τον Βελίτσκα να φθάνει τις 11 ασίστ για τη Λιθουανία!
20:26 | 06.09.2025
76-69 με τρίποντο του Μπέρτανς μπαίνει ξανά στο ματς η Λετονία!
20:25 | 06.09.2025
76-66 εύστοχος και στη βολή
20:23 | 06.09.2025
76-65 με καλάθι και φάουλ του Πορζίνγκις
20:22 | 06.09.2025
75-63 με τρίποντο του Λόμαζ
20:21 | 06.09.2025
75-60 με τον Σεντεκέρσκις
20:20 | 06.09.2025
Επέστρεψε στο παρκέ ο Πορζίνγκις για τη Λετονία!
6 λεπτά για το φινάλε
20:20 | 06.09.2025
74-60 στη μέγιστη διαφορά η Λιθουανία
20:19 | 06.09.2025
Πολλά τα σφυρίγματα των διαιτητών έχουν χαλάσει τη ροή του αγώνα!
20:18 | 06.09.2025
73-60 με 1/2 βολές του Λομάζ για τη Λετονία
20:15 | 06.09.2025
73-59 με βολές του Τουμπέλι για τη Λιθουανία
20:14 | 06.09.2025
71-60 με τρίποντο του Λόμαζ μειώνει η Λετονία
20:14 | 06.09.2025
71-57 με τις βολές των Λιθουανών
20:13 | 06.09.2025
Ήταν αντιαθλητικό μάλιστα το φάουλ του Λετονού NBAer
20:12 | 06.09.2025
Τέταρτο φάουλ του Πορζίνγκις!
20:10 | 06.09.2025
69-57 με 1/2 βολές του Βελίτσκα
20:10 | 06.09.2025
Η Λετονία παραμένει όμως στο -11
20:10 | 06.09.2025
27 πόντους και 12 ριμπάουντ έχει ο Πορζίνγκις!
20:09 | 06.09.2025
68-57 με τον Πορζίνγκις να είναι ασταμάτητος για τη Λετονία!
20:09 | 06.09.2025
68-54 πρώτο καλάθι στο τέταρτο δεκάλεπτο για τη Λιθουανία
20:06 | 06.09.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Λιθουανία - Λετονία 66-54
20:06 | 06.09.2025
66-54 με τον Τουμπέλις στη λήξη του χρόνου η Λιθουανία
20:05 | 06.09.2025
64-54 με τον Πορζίνγκις να παίζει... μόνος του για τη Λετονία!
20:04 | 06.09.2025
64-51 με βολές του Βελίτσκα στη μέγιστη διαφορά η Λιθουανία!
20:03 | 06.09.2025
1 λεπτό
για το τέλος της τρίτης περιόδου
20:02 | 06.09.2025
62-51 με βολές του Πορζίνγκις τώρα
20:00 | 06.09.2025
62-49 με 3/3 βολές για τη Λιθουανία που κέρδισε και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία
19:59 | 06.09.2025
59-49 με 1/2 βολές του Πορζίνγκις
19:59 | 06.09.2025
2 λεπτά
για το τέλος της τρίτης περιόδου
19:58 | 06.09.2025
59-48 εύστοχος και στη βολή ο Λιθουανός σέντερ
19:57 | 06.09.2025
58-48 με καλάθι και φάουλ του Βαλαντσιούνας μετά από επιθετικό ριμπάουντ
19:54 | 06.09.2025
Συνεχόμενα άστοχα σουτ τώρα από τις δύο ομάδες!
19:54 | 06.09.2025
56-48 με τον Ζάγκαρς η Λετονία
19:54 | 06.09.2025
56-46 με δύσκολο καλάθι του Βαλαντσιουνας για τη Λιθουανία
19:53 | 06.09.2025
18 πόντους και 10 ριμπάουντ έχει ο Πορζίνγκις για τη Λετονία!
19:51 | 06.09.2025
54-46 με 2/2 βολές του Πορζίνγκις
19:51 | 06.09.2025
Επέστρεψε με δεμένο κεφάλι ο Βελίτσκα!
19:50 | 06.09.2025
5,5 λεπτά
για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου!
19:49 | 06.09.2025
54-44 μετά από ωραία επίθεση των Λιθουανών
19:48 | 06.09.2025
52-44 με 1/2 βολές του Πορζίνγκις
19:47 | 06.09.2025
Νωρίτερα ήταν η δεύτερη φορά που ο Πορζίνγκις πήρε ριμπάουντ σε δικό του σουτ!
19:45 | 06.09.2025
52-43 με τον Σμιτς για τη Λετονία
19:44 | 06.09.2025
52-41 με βολές για τη Λιθουανία
19:43 | 06.09.2025
Πρόβλημα για τη Λιθουανία με τον Βελίτσκα να έχει ματώσει και να πηγαίνει στα αποδυτήρια
19:42 | 06.09.2025
50-41 με τον Μπλάζεβιτς αυξάνουν τη διαφορά οι Λιθουανοί
19:41 | 06.09.2025
48-41 με φοβερό φόλοου κάρφωμα του Πορζίνγκις σε δικό του άστοχο τρίποντο!
19:40 | 06.09.2025
48-39 με 1/2 βολές του Ρατζεβίτσιους
19:40 | 06.09.2025
47-39 με τον Ζάγκαρς για τη Λετονία
19:36 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:26 | 06.09.2025
Η Λιθουανία είχε από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα, με τον Βελίτσκα να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση και με ένα σερί 9-0 στο τέλος του ημιχρόνου, βρέθηκε στο +10 επί της Λετονίας στο 20'.
19:25 | 06.09.2025
Σκορ ημιχρόνου: Λιθουανία - Λετονία 47-37
19:23 | 06.09.2025
Άστοχος ο Μπερτάνς για τη Λετονία και ημίχρονο στη Ρίγα
19:22 | 06.09.2025
Τάιμ άουτ για τη Λιθουανία που έχει την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου
19:22 | 06.09.2025
47-37 με φόλοου κάρφωμα του Πορζίνγκις παίρνει "ανάσα" η Λετονία
19:22 | 06.09.2025
9-0 σερί για τους Λιθουανούς!
19:20 | 06.09.2025
47-35 με τον Σιρβίντις ξανά η Λιθουανία
19:20 | 06.09.2025
45-35 με τρίποντο του Σιρβίντις
19:17 | 06.09.2025
42-35 με 1/2 βολές του Μπλάζεβιτς για τη Λιθουανία
19:16 | 06.09.2025
41-35 με τρίποντο ξεφεύγει στο σκορ η Λιθουανία
19:16 | 06.09.2025
38-35 με 1/2 βολές του Πορζίνγκις, ο οποίος είναι "άσφαιρός" μετά τους 10 πόντους στο ξεκίνημα
19:15 | 06.09.2025
Ο Βελίτσκα κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Γιοκουμπάιτις και είναι εξαιρετικός στο ματς!
19:14 | 06.09.2025
38-34 με τον Βελίτσκα να φθάνει τους 14 πόντους για τη Λιθουανία!
19:12 | 06.09.2025
36-34 με βολές του Μαγέρις
19:12 | 06.09.2025
36-33 με το πρώτο καλάθι του Ζάγκαρς για τη Λετονία
19:10 | 06.09.2025
36-31 με 2/2 βολές του Σιρβίντις για τη Λιθουανία
19:09 | 06.09.2025
Άστοχος στη βολή ο Λετονός
19:08 | 06.09.2025
6 πόντους, όλους σε αυτή την περίοδο από τον Λιθουανό που θα εκτελέσει και μία βολή μετά το τάιμ άουτ
19:06 | 06.09.2025
34-31 με καλάθι και φάουλ του Σμιτς που έχει βγει μπροστά για τη Λετονία στο δεύτερο δεκάλεπτο
19:05 | 06.09.2025
0/2 βολές από τον Πορζίνγκις
19:05 | 06.09.2025
34-29 με 1/2 βολές για τη Λιθουανία
19:03 | 06.09.2025
33-29 "απαντάει" αμέσως ο Κούρουτς για τη Λετονία
19:03 | 06.09.2025
33-26 με τρίποντο του Σεντεκέρσκις
19:00 | 06.09.2025
30-26 με τον Βαλαντσιούνας να δίνει "ανάσα" στη Λιθουανία
18:58 | 06.09.2025
28-26 με τον Λομάζ να φέρνει τη Λετονία ένα καλάθι μακριά
18:58 | 06.09.2025
28-24 με τον Σμιτς να κάνει ξανά ντέρμπι το ματς
18:55 | 06.09.2025
28-22 μειώνει κι άλλο η Λετονία
18:55 | 06.09.2025
28-20 με τον Λομάζ μειώνει η Λετονία
18:53 | 06.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο!
18:51 | 06.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Λιθουανία - Λετονία 28-18
18:50 | 06.09.2025
28-18 με το πρώτο καλάθι του Βαλαντσιούνας για τη Λιθουανία
18:49 | 06.09.2025
26-18 με τη Λετονία να "αντέχει" μέσω τριπόντων στο ματς
18:48 | 06.09.2025
24-15 με δύο γρήγορα καλάθια ξεφεύγει ξανά η Λιθουανία
18:48 | 06.09.2025
20-15 μειώνει ο Λομάζ για τη Λετονία
18:47 | 06.09.2025
20-13 με τον Μπλάζεβιτς για τη Λιθουανία
18:46 | 06.09.2025
3 λεπτά
για το τέλος του δεκαλέπτου
18:45 | 06.09.2025
10 πόντους με 2 τρίποντα έχει στα πρώτα 6,5 λεπτά ο ηγέτης της Λετονίας
18:43 | 06.09.2025
18-13 με σόου του Πορζίνγκις για τη Λετονία!
18:43 | 06.09.2025
18-10 ασταμάτητοι οι Λιθουανοί
18:42 | 06.09.2025
16-10 με βολές του Πορζίνγκις που έχει πλέον 7 πόντους
18:41 | 06.09.2025
16-8 με τον Σιρβίντις η Λιθουανία
18:41 | 06.09.2025
5,5 λεπτά
για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
18:40 | 06.09.2025
14-8 μειώνει ο Πορζίνγκις για τη Λετονία
18:39 | 06.09.2025
14-6 με τον Βελίτσκα να έχει πλέον 3/3 τρίποντα
18:37 | 06.09.2025
11-6 με μία βολή αντιαθλητικού για τη Λιθουανία
18:34 | 06.09.2025
10-6 με καταιγισμό τριπόντων στις τελευταίες επιθέσεις
18:34 | 06.09.2025
10-3 "απαντάει" αμέσως η Λιθουανία
18:34 | 06.09.2025
7-3 με τρίποντο του Πορζίνγκις
18:33 | 06.09.2025
7-0 με τον Μπέρτανς! Ιδανικό ξεκίνημα για τους Λιθουανούς
18:32 | 06.09.2025
5-0 με τρίποντο του Βελίτσκα
18:30 | 06.09.2025
Ο αγώνας έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα σε περίπτωση πρόκρισης επί του Ισραήλ
18:30 | 06.09.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λιθουανία - Λετονία για τους "16" του Eurobasket 2025
18:29 | 06.09.2025
