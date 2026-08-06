Λιβάι Γκαρσία: «Με έπεισαν Νίστρουπ και Κοτσόλης, όπου και να αγωνιστώ μπορώ να κάνω τη διαφορά»

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού με τη μορφή δανεισμού από την Σπάρτακ Μόσχας και έδωσε την πρώτη του συνέντευξη για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Στο επίσημο κανάλι του Παναθηναϊκού μίλησε ο Λιβάι Γκαρσία μία μέρα μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και τόνισε ότι οι Τζέικομπ Νίστρουπ και Στέφανος Κοτσόλης τον έπεισαν απόλυτα να υπογράψει στο «τριφύλλι».

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Ο 28χρονος επιθετικός ανέφερε επίσης ότι θεωρεί πως είτε αν παίξει ως δεξί εξτρέμ είτε ως επιθετικός μπορεί να κάνει τη διαφορά με την πράσινη φανέλα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λιβάι Γκαρσία

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Αυτή τη στιγμή ήθελα να κάνω ένα νέο βήμα στην καριέρα μου και να αγωνιστώ κάπου αλλού. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Φυσικά γνωρίζω την ιστορία του συλλόγου και τη φανταστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι.

Έτσι, μαζί με τον μάνατζέρ μου και τον σύλλογο πήραμε την απόφαση, με στόχο να πετύχουμε όσα θέλουμε μαζί. Έχω εμπειρία από την Ελλάδα. Η κατάκτηση ενός τίτλου είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα. Πιστεύω ότι διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα. Το σημαντικό είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος, το αποτέλεσμα θα μιλήσει από μόνο του.

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Αυτό που μου έλειψε περισσότερο ήταν ο καιρός (σ.σ στην Ελλάδα). Η ζωή στην Ρωσία ήταν πολύ καλή. Έχω μάθει να προσαρμόζομαι σε κάθε συνθήκη. Η οικογένειά μου κι εγώ περάσαμε υπέροχα στη Ρωσία, όμως τα πράγματα άλλαξαν λίγο. Πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα και πλέον η απόλυτη προτεραιότητά μου είναι να πετύχω τους προσωπικούς μου στόχους, αλλά και τους στόχους του συλλόγου.

Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορώ να έχω είναι εκεί όπου χρειάζεται η ομάδα. Είτε αγωνιστώ ως δεξιός εξτρέμ είτε ως επιθετικός, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά. Εδώ μου παρουσίασαν το πλάνο και το όραμα του συλλόγου.

Από τη στιγμή που θα βρεθώ στο γήπεδο, στόχος μου είναι να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα. Αυτό είναι το πλάνο. Με έπεισαν στον απόλυτο βαθμό (σ.σ τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής)».