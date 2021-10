Η Λίβερπουλ πανηγύρισε την πρόκριση επί της Πρέστον για το Λιγκ Καπ, με τον Κώστα Τσιμίκα να αγωνίζεται ως βασικός στην αναμέτρηση και να προσθέτει μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στη φετινή σεζόν του στην Αγγλία.

Ο Έλληνας μπακ χαφ έχει κερδίσει μία θέση στα βασικά πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ, μετά από μία χρονιά… γνωριμίας πέρυσι, έχοντας ικανοποιήσει απόλυτα τον προπονητή του με την πρόοδό του.

Κλοπ και Τσιμίκας φαίνεται ότι έχουν “δεθεί” πια αρκετά και η αγκαλιά τους μετά το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Πρέστον, έχει γίνει viral στην Αγγλία και μεταξύ των οπαδών των “κόκκινων”.

I want to hugged by somebody the same way #JurgenKlopp did Tsimikas today. pic.twitter.com/Vsjm66j1HX