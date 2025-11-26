Λίβερπουλ: Ένοχος δήλωσε ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε οπαδούς στην παρέλαση για τον τίτλο του 2025

Χωρίς ελπίδα να αποφύγει τις “βαριές” κατηγορίες εναντίον του, ο 54χρονος οδηγός του Ford Galaxy, που τραυμάτισε περισσότερα 130 άτομα κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την κατάκτηση της Premier League από τη Λίβερπουλ, δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Τρίτη 27 Μαΐου 2025, όταν ο Βρετανός πρώην πεζοναύτης, Πολ Ντόιλ, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και χτύπησε από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους, προκαλώντας τρόμο στο Λίβερπουλ, όπου οι οπαδοί των “κόκκινων” πανηγύριζαν για τον τίτλο της ομάδας τους στην Premier League.

Ο Ντόιλ αναγκάστηκε τελικά να ομολογήσει την ενοχή του για 31 αδικήματα και ετοιμάζεται να περάσει τα επόμενα χρόνια της ζωής του στη φυλακή, για πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών με πρόθεση. Πενήντα άτομα εμφανίζονται ως “θύματα” του 54χρονου Βρετανού, αφού χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη, με δεκάδες εξ αυτών να γλιτώνουν από τύχη κάποιο μοιραίο τραυματισμό.

Ο Ντόιλ προειδοποιήθηκε από τους δικηγόρους του, ότι δεν μπορεί να αποφύγει τις κατηγορίες σε βάρος του και αυτός είναι ο λόγος που άλλαξε την απολογία του, δηλώνοντας τελικά ένοχος για όλα τα αδικήματα.