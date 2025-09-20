Λίβερπουλ – Έβερτον 2-1: Συνεχίσαν το αήττητο σερί τους οι κόκκινοι στο ντέρμπι της πόλης

Η Λίβερπουλ επικράτησε με 2-1 κόντρα στην Έβερτον στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, με πρωταγωνιστή τον Χραβενμπεργκ, που σκόραρε και έδωσε και ασίστ στο παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Ο Ράιαν Χράφενμπεργκ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Έβερτον. Οι κόκκινοι έκαναν το 5/5 στο αγγλικό πρωτάθλημα και παραμένουν μόνοι πρώτοι στο βαθμολογικό πίνακα.

Η Λίβερπουλ προηγήθηκε στο στο 10′ με τον Ολλανδό μέσο και στο 29′ ο Εκιτίκε εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Ολλανδού για να κάνει το 2-0 για την ομάδα του Άρνε Σλοτ. Η Έβερτον στο 58′ μείωσε σε 2-1 με τέρμα του Ιντρίσα Γκέι. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και έφτασαν τους 15 βαθμούς στην Premier League. Οι μπλε παραμένουν στην 7η θέση με 7 βαθμούς και περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 5ης ασγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος.