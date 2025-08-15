Λίβερπουλ: Φοβερή τοιχογραφία με τον Ντιόγκο Ζότα έξω από το Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να ανοίξει τη νέα σεζόν στην Premier League, με το παιχνίδι κόντρα στην Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να είναι αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα σε τροχαίο δυστύχημα δεν έχει ξεχαστεί στη Λίβερπουλ και η οικογένεια του Πορτογάλου αναμένεται να δώσει το “παρών” στο Άνφιλντ για το παιχνίδι με την Μπόρνμουθ, όπου και θα τιμηθεί για μία ακόμη φορά, η μνήμη του ποδοσφαιριστή των “κόκκινων”.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έκαναν δε, τις δικές τους αφιερώσεις στον Ντιόγκο Ζότα, γεμίζοντας ένα τοίχο έξω από το Άνφιλντ, τον οποίο κοσμεί πλέον και μία τρομερή τοιχογραφία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή.

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, σε τροχαίο στην Ισπανία.