Λίβερπουλ: Φοβερή τοιχογραφία με τον Ντιόγκο Ζότα έξω από το Άνφιλντ

Εντυπωσιακές εικόνες έξω από το Άνφιλντ με τους οπαδούς της Λίβερπουλ να τιμούν τον Ντιόγκο Ζότα
Τοιχογραφία με τον Ντιόγκο Ζότα
Τοιχογραφία με τον Ντιόγκο Ζότα / REUTERS/Peter Powell

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να ανοίξει τη νέα σεζόν στην Premier League, με το παιχνίδι κόντρα στην Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος να είναι αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα σε τροχαίο δυστύχημα δεν έχει ξεχαστεί στη Λίβερπουλ και η οικογένεια του Πορτογάλου αναμένεται να δώσει το “παρών” στο Άνφιλντ για το παιχνίδι με την Μπόρνμουθ, όπου και θα τιμηθεί για μία ακόμη φορά, η μνήμη του ποδοσφαιριστή των “κόκκινων”.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έκαναν δε, τις δικές τους αφιερώσεις στον Ντιόγκο Ζότα, γεμίζοντας ένα τοίχο έξω από το Άνφιλντ, τον οποίο κοσμεί πλέον και μία τρομερή τοιχογραφία με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth - Anfield, Liverpool, Britain - August 15, 2025 A tribute in memory of Liverpool's Diogo Jota is pictured outside the stadium before the match REUTERS

Soccer Football - Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth - Anfield, Liverpool, Britain - August 15, 2025 A mural in memory of Liverpool's Diogo Jota is pictured outside the stadium before the match REUTERS

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, σε τροχαίο στην Ισπανία.

