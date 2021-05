Φουλ στο κόκκινο η νέα φανέλα της Λίβερπουλ και με το νούμερο «96» προς τιμήν των οπαδών που έχασαν τη ζωή του στην τραγωδία του «Χίλσμπορο».

Σαλάχ, Μανέ και Φαν Ντάικ πήραν το ρόλο των μοντέλων, στο πλαίσιο της δημιουργίας του video για την αποκάλυψη της νέας φανέλας της Λίβερπουλ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το κόκκινο χρώμα είναι κυρίαρχο, με το πορτοκαλί χρώμα στην λαιμόκοψη να προκαλεί ωστόσο ποικίλλα σχόλια στα social media, αφού αρκετοί ήταν αυτοί που ανέφεραν πως θυμίζει… Ρόμα.

Να αναφέρουμε ότι στο πίσω μέρος της υπάρχει το νούμερο «96» προς τιμήν των οπαδών που έχασαν τη ζωή του στην τραγωδία του «Χίλσμπορο».

Η φανέλα (της εταιρίας Nike) θα φορεθεί για πρώτη φορά από τους παίκτες της Λίβερτπουλ στον κυριακάτικο “τελικό” πρωταθλήματος με την Κρίσταλ Πάλας (οι «ρεντς» αναμένεται να «κλειδώσουν» την 4η θέση που οδηγεί στο Champions League).

It’s time! Introducing our new 2021/22 @nikefootball home kit pic.twitter.com/tNMSXmQ82q

New threads for the Reds…and a new look for @StanChart #StandRed pic.twitter.com/AuotwxN5x1