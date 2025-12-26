Λίβερπουλ και Γουλβς θα τιμήσουν από κοινού τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα – Οι γιοί του θα μπουν στο Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ θα φιλοξενήσει το Σάββατο (27.12.2025, 17:00) τη Γουλβς για τη Boxing Day της Premier League, μια αναμέτρηση που θα έχει ξεχωριστή σημασία για τις δυο ομάδες, καθώς θα τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, παρουσία των δύο γιων του.

Οι δύο ομάδες, στις οποίες αγωνίστηκε ο Ντιόγκο Ζότα, θα παίξουν για πρώτη φορά αντίπαλες, από το τροχαίο δυστύχημα του Πορτογάλου τον Ιούλιο του 2025, και αποφάσισαν να τον τιμήσουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Οι γιοι του Ζότα, Ντίνις και Ντουάρτε θα περπατήσουν στον αγωνιστικό χώρο του Άνφιλντ, συνοδευόμενοι από τους παίκτες των δυο ομάδων.

Ο Ζότα εντάχθηκε στους Γουλβς δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2017 και μετεγγράφηκε μόνιμα στον σύλλογο την επόμενη χρονιά. Στη συνέχεια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο το 2020 με τη Λίβερπουλ, όπου κέρδισε τον τίτλο πρωταθλήματος νωρίτερα φέτος.

Η σύζυγος του Γιότα, Ρούτε Καρντόσο, και οι δύο γιοι της, Ντίνις και Ντουάρτε, ήταν παρόντες στα εναρκτήρια εντός έδρας παιχνίδια της Premer League τόσο για τη Λίβερπουλ όσο και για τη Γουλβς τον Αύγουστο.