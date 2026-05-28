Ο Γιανίκ Σίνερ δεν άντεξε τη ζέστη στο Roland Garros: Το βίντεο που κάνει εμετό

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου κατέρρευσε στον αγώνα με τον Τσερούντολο για τον δεύτερο γύρο
Εφιαλτικός ήταν ο αγώνας με τον Μανουέλ Τσερούντολο για τον Γιανίκ Σίνερ στον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Ο Γιανίκ Σίνερ έπεσε θύμα τεράστιας έκπληξης, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Μανουέλ Σερούντολο με 3-2 σετ και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου λύγισε από την απίστευτη ζέστη αλλά και τα προβλήματα στο στομάχι του που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, με τον Αργεντινό να βρίσκει την ευκαιρία και να πανηγυρίζει τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Ο Ιταλός πρωταθλητής πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στο κορτ, φτάνοντας στα όρια της λιποθυμίας, ενώ έκανε και έμετο.

Ο Σίνερ χρείαστηκε να δεχθεί βοήθεια από φυσικοθεραπευτή για να αντέξει, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα μετά από 30 σερί νίκες.

