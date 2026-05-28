Ο Γιανίκ Σίνερ δεν άντεξε τη ζέστη στο Roland Garros: Το βίντεο που κάνει εμετό

Εφιαλτικός ήταν ο αγώνας με τον Μανουέλ Τσερούντολο για τον Γιανίκ Σίνερ στον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Ο Γιανίκ Σίνερ έπεσε θύμα τεράστιας έκπληξης, καθώς γνώρισε την ήττα από τον Μανουέλ Σερούντολο με 3-2 σετ και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του Roland Garros.

Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου λύγισε από την απίστευτη ζέστη αλλά και τα προβλήματα στο στομάχι του που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, με τον Αργεντινό να βρίσκει την ευκαιρία και να πανηγυρίζει τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Ο Ιταλός πρωταθλητής πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές στο κορτ, φτάνοντας στα όρια της λιποθυμίας, ενώ έκανε και έμετο.

Hoje foi a vez de Jannik Sinner passar mal. Estava 5-1 no 3º set e perdeu 6 games seguidos e o set também.



Neste momento ele tinha feito o 1º game desde então e teve ânsia de vômito mas não conseguiu vomitar.pic.twitter.com/uCm5nhrrQN https://t.co/gSmrGKNysC — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) May 28, 2026

Mensik também passa mal com o calor extremo durante seu jogo contra Navone, em Roland Garros.



Mas me parece ser mais grave que o Buse, pois fizeram uma avaliação muito mais completa dos sinais dele.



Jogo estava no 4º set, Navone fechou depois disso.pic.twitter.com/5G2tsBOGt7 https://t.co/mcPL9mxCQg — Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) May 27, 2026

Ο Σίνερ χρείαστηκε να δεχθεί βοήθεια από φυσικοθεραπευτή για να αντέξει, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη, γνωρίζοντας την πρώτη ήττα μετά από 30 σερί νίκες.