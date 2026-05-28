Σάκκαρη – Λιου 2-1: Με επική ανατροπή στον τρίτο γύρο του Roland Garros η Ελληνίδα τενίστρια

Τι κι αν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στον αγώνα με την Κλερ Λιου, η Μαρία Σάκκαρη έδειξε τρομερά ψυχικά αποθέματα, ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Roland Garros.

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Αμερικανίδας τενίστριας με 2-1 σετ (6-7, 6-3, 6-3) και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Roland Garros, όπου θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα (Νο.114 στον κόσμο), η οποία έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός διοργάνωσης την Ελίς Μέρτενς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα είναι το μεγάλο φαβορί του αγώνα, έχοντας μία μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στις “16” της διοργάνωσης.

Στην αναμέτρηση με την Κλερ Λιου, η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-0 στο δεύτερο σετ.

Κι όμως η Ελληνίδα τενίστρια δεν το έβαλε κάτω, πάτησε τέρμα το γκάζι και εξαφάνισε από το κορτ την Αμερικανίδα αντίπαλό της. Πήρε 6 σερί γκέιμ για να κατακτήσει άνετα το δεύτερο σετ με 6-3, ενώ στο καθοριστικό τρίτο σετ κατάφερε και πάλι να “σπάσει” το σερβίς της Λιου και να φτάσει στη νίκη με 6-3.

Η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε για 2 ώρες και 40 λεπτά με την Κλερ Λιου και βγήκε αλώβητη από ακόμα μία σκληρή μάχη στο Παρίσι.