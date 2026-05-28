Sold out το Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ

Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα υποδεχθεί τους πρωταθλητές Ευρώπης
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Λίγο πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια στο ΣΕΦ εξαντλήθηκαν.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (20:15) για το Game 1 των ημιτελικών της Greek Basketball League, στο πρώτο παιχνίδι των Πειραιωτών μετά την κατάκτηση της Euroleague.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να θέλει να αποθεώσει τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης και να δει από κοντά το τρόπαιο της Euroleague.

«Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση στην ομάδα μας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς», αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολμπιακός

