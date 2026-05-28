Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Σέρβος σέντερ και ο Γάλλος γκαρντ έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης
KLODIAN LATO
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (28/5, 20:15) στο κατάμεστο ΣΕΦ για το Game 1 της μεταξύ τους σειράς στα ημιτελικά της Greek Basketball League.

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της Euroleague, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει για το παιχνίδι με την ΑΕΚ τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ.

Υπενθυμίζεται πως Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ βρίσκονται εκτός οκτάδας ξένων για το πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους: Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ και Ταιρίκ Τζόουνς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
159
132
118
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo