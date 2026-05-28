Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (28/5, 20:15) στο κατάμεστο ΣΕΦ για το Game 1 της μεταξύ τους σειράς στα ημιτελικά της Greek Basketball League.

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της Euroleague, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει για το παιχνίδι με την ΑΕΚ τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Εβάν Φουρνιέ.

Υπενθυμίζεται πως Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ βρίσκονται εκτός οκτάδας ξένων για το πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους: Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Άλεκ Πίτερς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ και Ταιρίκ Τζόουνς.