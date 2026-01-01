Αθλητικά

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Πρωτοχρονιάτικη «γκέλα» για τους «κόκκινους» στην Premier League

Με το... αριστερό ξεκίνησε τη χρονιά η Λίβερπουλ στην Premier League
Ο Φαν Ντάικ κόντρα στη Λιντς
Ο Φαν Ντάικ κόντρα στη Λιντς / REUTERS/Phil Noble

Η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο πρώτο της παιχνίδι για το 2025, αφού έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στη Λιντς στο Άνφιλντ και έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Παρότι δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για ένα γκολ, η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στη Λιντς και γλίτωσε στο τέλος και την ήττα, αφού ένα γκολ του Καλβέρτ-Λιούιν ακυρώθηκε ως οφσάιντ λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης για την Premier League.

Οι “κόκκινοι” συνέχισαν έτσι τις… γκέλες και τη νέα χρονιά, με αποτέλεσμα να μείνουν σε απόσταση… βολής από την Τσέλσι στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ είναι ήδη στο -12 από την Άρσεναλ στην κορυφή.

Ισόπαλο με σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε την ίδια ώρα και το παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας με τη Φούλαμ, αφού το γκολ του Ματέτα στο 39′, ισοφάρισε ο Κέρνεϊ στο 80′, με τις δύο ομάδες να χάνουν σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο τέρμα, χωρίς να τα καταφέρουν μέχρι τη λήξη του αγώνα.

