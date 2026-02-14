Αθλητικά

Λίβερπουλ – Μπράιτον 3-0: Άνετη πρόκριση για τους «κόκκινους» στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας

Η Μπράιτον του Κωστούλα δεν κατάφερε να βγάλει αντίσταση στη Λίβερπουλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του FA Cup
Ο Σομποσλά
Ο Σομποσλάι πανηγυρίζει για τη Λίβερπουλ / REUTERS/Phil Noble

Η Λίβερπουλ έκανε “πάρτι” κόντρα στην Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και πήρε τη νίκη με 3-0 και την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Με γκολ των Τζόουνς, Σαμποσλάι και Σαλάχ, η Λίβερπουλ κατάφερε να μετατρέψει σε… περίπατο το παιχνίδι για τους “32” στο Κύπελλο Αγγλίας, παίρνοντας το “εισιτήριο” για τους “16” της διοργάνωσης.

Ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο κόντρα στους “κόκκινους”, αλλά δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει την ήττα και τον αποκλεισμό από το FA Cup.

