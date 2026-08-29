Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πέδρο Τσιριβέγια, θα μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες

Ο Πέδρο Τσιριβέγια τραυματίστηκε στο ματς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία και θα μείνει εκτός δράσης για 3 εβδομάδες, καθώς διαγνώστηκε με θλάση πρώτου βαθμού.

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League είχε και άσχημες ειδήσεις, μιας και ο τραυματισμός του Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος τον ανάγκασε να αποχωρήσει στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, θα τον κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για περίπου 20 μέρες.

Η επιστροφή του Ισπανού χαφ υπολογίζεται ότι θα γίνει λίγο πριν τη μεγάλη διακοπή του Σεπτεμβρίου για τις αναμετρήσεις των Εθνικών ομάδων για το Nations League.