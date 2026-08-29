Αθλητικά

Ο Στέφανος Ντούσκος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του ο παγκόσμιος πρωταθλητής
Ο Ντούσκος
Ο Ντούσκος σε αγώνα της κωπηλασίας (EUROKINISSI)
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Ο Στέφανος Ντούσκος έμεινε εκτός τελικού του σκιφ ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας του Άμστερναταμ και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά, τον τίτλο που κατέκτησε στη Σανγκάη.

Αγωνιζόμενος στη 2η ημιτελική σειρά, ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε στην 4η θέση, με χρόνο 6:57.81, αλλά έμεινε εκτός 6άδας στη “μάχη” για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του σκιφ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής του σκιφ έτσι, δεν κατάφερε να “υπερασπιστεί” τον τίτλο του από τη Σανγκάη και θα συμμετάσχει πλέον στον τελικό Β’ της Κυριακής (30/8, 14:20), για τις θέσεις 7-12.

Το τελευταίο “εισιτήριο” πήρε ο Ουρουγουανός, Μπρούνο Μπεριόλο με χρόνο 6:50.64.

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Αθλητικά
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