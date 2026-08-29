Στέφανος Τσιτσιπάς – Αρτούρ Φις: Τη Δευτέρα το απόγευμα η πρεμιέρα τους στο US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο US Open, όπου και θα έχει δύσκολο έργο κόντρα στον φορμαρισμένο Αρτούρ Φις, με τον αγώνα τους να ορίζεται για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Μετά την κατάκτηση του τουρνουά του Σινσινάτι, ο Αρτούρ Φις είναι από τα φαβορί ολόκληρου του US Open, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να καλείται για υπέρβαση στον πρώτο γύρο του αμερικανικού Γκραν Σλαμ, κόντρα στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι δύο τενίστες θα ανοίξουν το πρόγραμμα στο κορτ “Louis Armstrong”, το απόγευμα της Δευτέρας με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 ώρα Ελλάδος.