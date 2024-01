Ο Γιούργκεν Κλοπ έριξε… βόμβα στη Λίβερπουλ με την απόφασή του για πρόωρη αποχώρηση από τη θέση του προπονητή στην ομάδα και θα μιλήσει για αυτό σε σχετική συνέντευξη Τύπου, την ώρα που έχουν ήδη αρχίσει να οργιάζουν οι φήμες για τον αντικαταστάτη του.

Με ένα μικρό video στα social media της Λίβερπουλ, ο Κλοπ ανακοίνωσε το τέλος του από την ομάδα το καλοκαίρι του 2024 και οι “κόκκινοι” έκαναν γνωστό ότι μέσα στην ημέρα (26/01/24) ο Γερμανός προπονητής θα μιλήσει στα ΜΜΕ και θα απαντήσει σε ερωτήσεις για την απόφασή του, στις 17:00 ώρα Ελλάδας.

Jürgen Klopp will host a special press conference at the AXA Training Centre this afternoon to discuss his decision to leave Liverpool at the end of the current season.



Watch it live from 3pm GMT.