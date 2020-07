Ετοιμάζεται για να σηκώσει το τρόπαιο της Premier League . Η Λίβερπουλ θα πάρει στα χέρια της το 19ο της πρωτάθλημα μέσα σε ένα άδειο “Άνφιλντ”, με τον Κένι Νταλγκλίς να έχει τον πλέον σημαντικό ρόλο στην τελετή.



Η Λίβερπουλ την επόμενη εβδομάδα θα διοργανώσει τη φιέστα κατάκτησης της Premier League, στο εντός έδρας παιχνίδι με την Τσέλσι στο «Ανφιλντ», χωρίς βέβαια την παρουσία φιλάθλων.

Η απονομή θα γίνει σε ειδική εξέδρα που θα στηθεί στη θρυλική κερκίδα «Kop» και πρωταγωνιστής στη διαδικασία θα είναι ο θρύλος των «κόκκινων» και προπονητής στην προηγούμενη κατάκτηση πρωταθλήματος το 1990, σερ Κένι Νταλγκλίς, μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή της λίγκας, Ρίτσαρντ Μάστερς.

Liverpool will get their hands on the PL trophy in a special ceremony on the Kop at Anfield following the clash with Chelsea next Wednesday.



Reds and staff will collect the trophy and their medals on a special podium built at the centre of the Kop surrounded by fan banners. pic.twitter.com/NKaIJVgWgN