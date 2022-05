Το Παρίσι κινείται στους ρυθμούς του τελικού του Champions League, με τους φίλους της Λίβερπουλ να έχουν μετατρέψει τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας σε μία “κόκκινη” θάλασσα.

Ο Κώστας Τσιμίκας έχει και πάλι την τιμητική του, αφού το όνομα του έχει γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Λίβερπουλ.

«Tsimi, Tsimi, our Kostas Tsimikas, his passport says he’s Greek, but we all know that he’s Scouser», ακούγεται από τους Άγγλους στο Παρίσι στους ρυθμούς του «Gimme! Gimme!» των ABBA.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έχουν κάνει απόβαση στο Παρίσι, ξεσηκώνοντας τους πάντες με τα τραγούδια τους σε όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης.

