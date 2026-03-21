Λούκα Γιόβιτς: «Ήρθα πεινασμένος για γκολ, οι οπαδοί της AEK είναι οι πιο παθιασμένοι»

Ο Λούκα Γιόβιτς και ο Ντομαγκόι Βίντα μίλησαν στο σλοβενικό τηλεοπτικό δίκτυο Sport TV, για την ΑΕΚ και αποθέωσαν τους οπαδούς της ομάδας τους, με τον Σέρβο επιθετικό να υποστηρίζει ότι είναι οι πιο παθιασμένοι που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σε μία φοβερή πρώτη σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ, ο Λούκα Γιόβιτς έχει γίνει ήδη ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και τόνισε ότι η προσαρμογή του στην ομάδα ήταν εύκολη. «Όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου άσχημα. Προς το παρόν όλα πάνε πολύ καλά. Εδώ έχουμε ένα μικρό βαλκανικό γκρουπ. Η διαδικασία προσαρμογής ήταν πολύ γρήγορη», ανέφερε αρχικά ο Γιόβιτς με τον Βίντα να κάνει πλάκα και να προσθέτει: «Είναι ακόμα λίγο παιδιάστικος, αλλά κάποια στιγμή θα βάλει μυαλό»!

Ο Γιόβιτς συνέχισε αναφέροντας για τους στόχους του: «Ήρθα πεινασμένος για γκολ, πεινασμένος για παιχνίδι και για μάχη για τίτλους. Η AEK είναι ένας μεγάλος σύλλογος με τεράστια βάση φιλάθλων. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός σύλλογος που έχει οπαδούς σε όλη τη χώρα. Εντυπωσιάστηκα πολύ όταν ήρθα εδώ. Ειλικρινά λέω ότι οι οπαδοί της AEK είναι οι πιο παθιασμένοι οπαδοί μπροστά στους οποίους έχω παίξει μέχρι τώρα».

Ακολούθησε ο Βίντα υποστηρίζοντας τα εξής: «Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία, γι’ αυτό το πρώτο πράγμα είναι η απέραντη αγάπη των φιλάθλων. Το δεύτερο πράγμα, που συνδέεται με το πρώτο, είναι η δύναμη. Το πώς οι άνθρωποι παλεύουν για την ομάδα τους είναι πραγματικά κάτι που σε εμπνέει».