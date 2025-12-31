Λούκα Μόντριτς: «Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε κάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Λούκα Μόντριτς αποθέωσε τον Ζοσέ Μουρίνιο σε νέα του συνέντευξη στην Ιταλία, αλλά θυμήθηκε και ένα περιστατικό που ο Πορτογάλος τεχνικός είχε κάνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μιλώντας στην «Corriere della Sera» τη συνεργασία του με τον Μουρίνιο, ο Λούκα Μόντριτς ανέφερε τα εξής: «Ήταν μοναδικός σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Εκείνος ήταν που με ήθελε στη Ρεάλ. Χωρίς τον Μουρίνιο, δεν θα πήγαινα στη Ρεάλ. Λυπάμαι που συνεργαστήκαμε μόνο για μια σεζόν» τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια επισήμανε όμως ότι ήταν ιδιαίτερα σκληρός στις προπονήσεις και κάποια στιγμή έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κλάψει. «Θυμάμαι όταν είχε κάνει τον Ρονάλντο να κλάψει στα αποδυτήρια. Έναν τύπο που τα έδινε όλα στο γήπεδο, επειδή μια φορά δεν κυνήγησε το αντίπαλο μπακ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κροάτης μέσος της Μίλαν.