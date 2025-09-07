Αθλητικά

Λούκα Ντόντσιτς από άλλο πλανήτη: 22 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του Ιταλία – Σλοβενία

Απίστευτη παράσταση από τον Σλοβένο σούπερ σταρ των Λέικερς
Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απλά εξωγήινος στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία για τη φάση των “16” του Eurobasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι όλη η Σλοβενία και φρόντισε να το αποδείξει και κόντρα στην Ιταλία, όπου διέλυσε μόνος την ομάδα του Ποτσέσκο στο πρώτο δεκάλεπτο (29-11).

Ο απίθανος Σλοβένος σούπερ σταρ σημείωσε τους 22 (!) από τους 29 πόντους της ομάδας στην πρώτη περίοδο, κάνοντας άνω-κάτω την ιταλική άμυνα.

Είχε 5/5 βολές, 4/4 δίποντα και 3/6 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ. Απλά διαστημικός…

