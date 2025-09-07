Λούκα Ντόντσιτς από άλλο πλανήτη: 22 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του Ιταλία – Σλοβενία

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απλά εξωγήινος στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα της Σλοβενίας με την Ιταλία για τη φάση των “16” του Eurobasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι όλη η Σλοβενία και φρόντισε να το αποδείξει και κόντρα στην Ιταλία, όπου διέλυσε μόνος την ομάδα του Ποτσέσκο στο πρώτο δεκάλεπτο (29-11).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο απίθανος Σλοβένος σούπερ σταρ σημείωσε τους 22 (!) από τους 29 πόντους της ομάδας στην πρώτη περίοδο, κάνοντας άνω-κάτω την ιταλική άμυνα.

Honestly, how do you defend this? You just pray it doesn’t go in.#EuroBasket pic.twitter.com/KiwEofUeWN — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic.



Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Είχε 5/5 βολές, 4/4 δίποντα και 3/6 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ. Απλά διαστημικός…