Αθλητικά

Λούκα Ντόντσιτς: Η αδιανόητη εμφάνιση του σούπερ σταρ των Λέικερς στο Ισραήλ – Σλοβενία

Ο Σλοβένος σταρ νίκησε μόνος του το Ισραήλ
FIBA Basketball
FIBA Basketball

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του πλανήτη και φρόντισε να το αποδείξει στο παιχνίδι της Σλοβενίας με το Ισραήλ για το Eurobasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν διαστημικός στο παιχνίδι της Σλοβενίας κόντρα στο Ισραήλ για την 5η αγωνιστική του Eurobasket, χάνοντας το ιστορικό triple-double για μόλις μία ασίστ.

Ο 26χρονος Σλοβένος σούπερ σταρ των Λέικερς μέτρησε 37 πόντους (4/11 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 45 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, κάνοντας τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχασε ένα ιστορικό triple-double, καθώς σε περίπτωση που κατάφερνε να δώσει ακόμα μία ασίστ, θα γινόταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που θα σημείωνε δύο στην ίδια διοργάνωση.

O Σλοβένος είχε ήδη γράψει ιστορία την Κυριακή στη νίκη της Σλοβενίας κόντρα στο Βέλγιο, αφού είχε γίνει μόλις ο τέταρτος παίκτης από το 1995 που πετυχαίνει triple-double σε αγώνα Eurobasket.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo