Λούκα Ντόντσιτς: Η αδιανόητη εμφάνιση του σούπερ σταρ των Λέικερς στο Ισραήλ – Σλοβενία

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ένας από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του πλανήτη και φρόντισε να το αποδείξει στο παιχνίδι της Σλοβενίας με το Ισραήλ για το Eurobasket.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν διαστημικός στο παιχνίδι της Σλοβενίας κόντρα στο Ισραήλ για την 5η αγωνιστική του Eurobasket, χάνοντας το ιστορικό triple-double για μόλις μία ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 26χρονος Σλοβένος σούπερ σταρ των Λέικερς μέτρησε 37 πόντους (4/11 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 45 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, κάνοντας τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

LUKA MAGIC IS REAL.



37 PTS 11 REB 9 AST #EuroBasket pic.twitter.com/2fmBqXKjFw — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχασε ένα ιστορικό triple-double, καθώς σε περίπτωση που κατάφερνε να δώσει ακόμα μία ασίστ, θα γινόταν ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Eurobasket που θα σημείωνε δύο στην ίδια διοργάνωση.

O Σλοβένος είχε ήδη γράψει ιστορία την Κυριακή στη νίκη της Σλοβενίας κόντρα στο Βέλγιο, αφού είχε γίνει μόλις ο τέταρτος παίκτης από το 1995 που πετυχαίνει triple-double σε αγώνα Eurobasket.