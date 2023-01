Δεν έχει κρύψει την μεγάλη του εκτίμηση για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν κρύφτηκε και εξέφρασε την προτίμηση του προς τη Euroleague, σε σχέση με το ΝΒΑ.

Σε ερώτηση για το αν παρακολουθεί τη “μάχη” που δίνεται για το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ, ο Λούκα Ντόντσιτς παραδέχτηκε πως βλέπει περισσότερο Euroleague παρά ΝΒΑ.

«Η αλήθεια είναι πως δεν παρακολουθώ τη μάχη αυτή. Βλέπω κάποια παιχνίδια ΝΒΑ, αλλά περισσότερο παρακολουθώ Ευρωλίγκα. Αν πάντως έχει κάποιο καλό ματς ΝΒΑ στην τηλεόραση, θα το δω», τόνισε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος και τη φετινή σεζόν κάνει απίστευτα πρ΄’αγματα εντός παρκέ.

Θυμίζουμε ότι ο 23χρονος Σλοβένος είχε δηλώσει τον Μάρτιο πως «… είναι πιο εύκολο να σκοράρεις στο ΝΒΑ παρά στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα το μπάσκετ είναι περισσότερο ομαδικό, υπάρχει περισσότερη τακτική και έχεις λιγότερο χρόνο. Στο ΝΒΑ έχεις περισσότερους χώρους, περισσότερο χρόνο και υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες».

