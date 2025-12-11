Αθλητικά

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Οι γηπεδούχοι δεν δίνουν εξτρά θύρα στο «δικέφαλο του Βορρά»

Η Λουντογκόρετς έβαλε “φρένο” στις φήμες που κυκλοφόρησαν - Κανείς στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Βουλγαρία για το ματς με τη Λουντογκόρετς στο Europa League (11.12.2025, 19:45, Cosmote Sport 3), έχοντας τον κόσμο του στο πλευρό του. Όπως όμως έγινε γνωστό, ο “δικέφαλος του Βορρά” δεν θα έχει περισσότερους -από τους προκαθορισμένους- οπαδούς του μέσα στο “Χουβεφάρμα Αρίνα”

Ο ΠΑΟΚ πήρε περισσότερες θέσεις από όσες δικαιούται τυπικά για την αναμέτρηση, αλλά δεν θα έχει κι άλλα εισιτήρια στη διάθεσή του. Στη Βουλγαρία κυκλοφόρησε η φήμη ότι θα ανοίξει εκδοτήριο εκτός γηπέδου για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάτι που όμως δεν είναι αληθές.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ, δεν θα επιτραπεί να πλησιάσει κανείς το γήπεδο, εφόσον δεν έχει στην κατοχή του εισιτήριο.

Από πλευράς ΠΑΟΚ σημειώνεται ότι η ομάδα της Βουλγαρίας παρουσιάστηκε πολύ συνεργάσιμη από την πρώτη στιγμή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
202
82
82
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo