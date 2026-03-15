Λουτσέσκου: «Ακόμη μία θλιβερή στιγμή για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, είμαστε όλοι δίπλα στην οικογένεια του παιδιού»

Ικανοποιημένος από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Λεβαδειακού δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να στέκεται, όμως, στο τραγικό γεγονός της δολοφονίας ενός 20χρονου φιλάθλου του Δικεφάλου του Βορρά στην Καλαμαριά.

«Για την οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι ακόμη μία θλιβερή στιγμή. Θέλω να μεταφέρω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του παιδιού που δολοφονήθηκε. Όλοι βρισκόμαστε δίπλα τους σε αυτή τη στιγμή.

Ξεκινήσαμε πολύ καλά, είχαμε καλές ενέργειες στο πρέσινγκ. Έτσι ήρθε και το πρώτο γκολ, απέναντι σε μία καλή ομάδα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Είναι ένα στοιχείο που είμαστε καλοί. Από εκεί και πέρα χάσαμε την υπομονή μας και δώσαμε τη δυνατότητα στον αντίπαλο για μεταβάσεις.

Οι αμυντικοί μας διαχειρίστηκαν καλά την κατάσταση. Μετά καταφέραμε να σκοράρουμε ακόμη δύο τέρματα και να ελαχιστοποιήσουμε την απειλή που δημιουργούσε ο Λεβαδειακός στην εστία μας.

Δεν είναι εύκολο, αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε στο τέλος του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις σε υψηλά επίπεδα την απόδοσή σου. Έχουμε παίκτες εκτός και τραυματίες που επανέρχονται. Το πιο σημαντικό είναι οι βαθμοί και να μην έχεις απώλειες», δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.