Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέτυχε γκολ με κεφαλιά στο Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ

Η ομάδα του διεθνή Έλληνα αμυντικού πήρε σημαντικό βαθμό στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού
Ο Κουλιεράκης με τη Βόλφσμπουργκ
Ο Κουλιεράκης / ΑP

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης χάρισε ένα “χρυσό” βαθμό στη Βόλφσμπουργκ, η οποία προσπαθεί να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία και να δώσει αγώνα μπαράζ με τον τρίτο της Τσβάιτε Λίγκα.

Η Βόλφσμπουργκ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στην έδρα της Φράιμπουργκ και έπιασε την Ζανκτ Πάουλι στην 16η θέση, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να πετυχαίνει το γκολ της ομάδας του.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο διεθνής Έλληνας αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά στο 55′.

Η Φράιμπουργκ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 75′ με σκόρερ τον Λίνχαρτ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
91
66
54
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo