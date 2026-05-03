Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πέτυχε γκολ με κεφαλιά στο Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης χάρισε ένα “χρυσό” βαθμό στη Βόλφσμπουργκ, η οποία προσπαθεί να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία και να δώσει αγώνα μπαράζ με τον τρίτο της Τσβάιτε Λίγκα.

Η Βόλφσμπουργκ πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) στην έδρα της Φράιμπουργκ και έπιασε την Ζανκτ Πάουλι στην 16η θέση, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να πετυχαίνει το γκολ της ομάδας του.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο διεθνής Έλληνας αμυντικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά στο 55′.

Η Φράιμπουργκ διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 75′ με σκόρερ τον Λίνχαρτ.