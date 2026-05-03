Στρασμπούρ – Μονακό 114-118: Νίκη θρίλερ για τους Μονεγάσκους στην παράταση πριν τον Ολυμπιακό

Η Μονακό χρειάστηκε την παράταση για να επιστρέψει στις νίκες στο γαλλικό πρωτάθλημα, επικρατώντας της Στρασμπούρ με 118-114, δύο μέρες πριν τον τρίτο αγώνα με τον Ολυμπιακό για τα πλέι οφ της Euroleague.

Μετά από δύο σερί ήττες στο γαλλικό πρωτάθλημα και δύο ήττες από τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ της Euroleague, η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Οι Μονεγάσκοι επικράτησαν στην παράταση της Στρασμπούρ με 118-114, με αρκετούς βασικούς παίκτες της να ταλαιπωρούνται αρκετά δύο μέρες πριν τον αγώνα (5/5/2024) με την ομάδα του Πειραιά στο Πριγκιπάτο.

Ο Μάικ Τζέιμς έμεινε στο παρκέ για 37 λεπτά και ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Στραζέλ (21π.) και Νέντοβιτς (20π.,6ασ.).

Δεν αγωνίστηκαν καθόλου οι Ντιαλό, Τάις και Μπεγκαρίν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-23, 45-53, 74-76, 103-103 (κ.α.), 114-118.

ΜΟΝΑΚΟ (Μαρκοϊσβίλι): Μπλόσομγκεϊμ 12 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Χέιζ 18 (7/7 δίποντα, 4/7 βολές), Νέντοβιτς 20 (3/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ασίστ), Στράζελ 21 (5/6 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζέιμς 21 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Οκόμπο 14 (5/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Κλίτσκο, Μιτσί 3 (1), Τάρπι 9 (3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ).