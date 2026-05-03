Οι Vikos Falcons ανέβηκαν στη Greek Basketball League

Οι Vikos Φalcons και η Ήπειρος έγραψαν ιστορία, αφού για για πρώτη φορά θα αγωνιστούν στη Greek Basketball League.

Τα «Γεράκια» επικράτησαν του Evertech Παπάγου στον τελικό του Final 4 της Elite League στη Λευκάδα με 87-72 και πήραν το δεύτερο «εισιτήριο» ανόδου στη Greek Basketball League, ακολουθώντας την πρωταθλήτρια Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, σε μια γιορτή του μπάσκετ στο κατάμεστο ΔΑΚ του νησιού των Επτανήσων.

Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Παπάγου να έχει πολυπροσωπία στην επίθεση και τους Φalcons να βασίζονται αρχικά στους Τζόουνς-Άντερσον, περνώντας και την μπάλα χαμηλά με τον Καμπερίδη (13-12 στο 6′). Το δίδυμο των Μαστρογιαννόπουλου και Καμπερίδη ήταν εκείνο, που με τη συνεργασία του βοήθησε τους Ηπειρώτες να ξεφύγουν, τελειώνοντας την πρώτη περίοδο στο +7 (16-23).

Οι «Στρατηγοί» έμειναν σε κοντινή επαφή με το σκορ χάρη κυρίως στο μακρινό τους σουτ, καταφέρνοντας σε αλλεπάλληλες περιπτώσεις να μειώσουν στο καλάθι, με τελευταία το 31-33 στα 2.5 λεπτά για το ημίχρονο χάρη σε λέι απ του Μαλέλη. Ο Μαστρογιαννόπουλος ανέλαβε δράση και τα «Γεράκια» θα έπαιρναν και πάλι απόσταση με ένα επιμέρους 3-11, που έκλεισε το ημίχρονο σε διψήφια διαφορά υπέρ τους (34-44).

Με ένα σερί 5-0 των Ντιμανότσι μαι Μπιλάλη, ο Παπάγου επιχείρησε να ξεκινήσει την επιστροφή του στις αρχές της τρίτης περιόδου (39-44 στο 21′), όμως κάπου εκεί άρχισε να ανοίγει η… βεντάλια του σκοραρίσματος για τους παίκτες του Θανάση Γιαπλέ, με τον Άντερσον να παίρνει σειρά και να αυξάνει τη διαφορά στους 11 πόντους (44-55 στο 27′). Τα μακρινά σουτ των παικτών του Φώτη Καρακώστα τους κράτησαν στη διεκδίκηση του αγώνα, με τον Καραμαλέγκο με λέι απ στον αιφνιδιασμό να σημειώνει το 52-59 του δεκαλέπτου.

Ο Vikos έκανε καλύτερο ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο, με τον Γράβα, τον Αρνόκουρο και τον Τζόουνς να μπαίνουν επίσης στην «εξίσωση», με αποτέλεσμα η απόσταση να βρεθεί στους 20 πόντους στο τετράλεπτο για την εκπνοή (59-79). Ο Παπάγου συνέχισε να παλεύει, όμως το σκηνικό δεν άλλαξε και η άνοδος «σφραγίστηκε» για τους Ηπειρώτες με 72-87.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 34-44, 52-59, 72-87

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 3 (1), Μπιλάλης 8 (2), Άντερτον 16, Μερμίγκης 4 (1), Δενδρινός 1, Μαλέλης 13 (3), Σκούρτης, Ντιμανότσι 6, Ματσάγγος 7 (1), Καραμαλέγκος 14 (2), Χουγκάζ, Μπαρμπαγιάννης.

Vikos Φalcons (Γαιπλές): Τζόουνς 5 (1), Γεωργίου 3 (1), Άντερσον 21 (2), Γράβας 13 (1), Διαμαντάκος 7, Καμπερίδης 9 (1), Τσούκας 4 (1), Αρνόκουρος 4, Πάτρας, Μαστρογιαννόπουλος 21 (2).