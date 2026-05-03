Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Στη Λεωφόρο ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μαζί με τον Άγγελο Φιλιππίδη – «Παρών» και ο Αντώνης Αντωνιάδης

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με πλήθος προσωπικοτήτων των “πρασίνων” να δίνουν το “παρών” στις εξέδρες της Λεωφόρου, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης για δεύτερο σερί ντέρμπι.

Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης βρέθηκε ξανά στο γήπεδο για αγώνα του Παναθηναϊκού, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του, τον άλλοτε πρόεδρο της ομάδας, Άγγελο Φιλιππίδη, ενώ θέση στην κερκίδα για το ματς με την ΑΕΚ, πήραν και παίκτες εκείνης της περιόδου και όχι μόνο.

Ανάμεσά τους, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ενώ σταθερά στο πλευρό του “τριφυλλιού”, βρίσκεται και ο θρύλος του συλλόγου, Αντώνης Αντωνιάδης, αλλά και ο Σπύρος Λιβαθηνός.

Το παιχνίδι πάντως, δεν έχει ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, που ψάχνει νίκη γοήτρου.