Μεντιλίμπαρ μετά το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: «Χαρίσαμε το παιχνίδι με τα λάθη μας»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στα λάθη της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σημείωσε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που απειλούσε για τη νίκη μετά το 1-1, αλλά δύο “δώρα” των παικτών του, επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να πάρει το “τρίποντο” στην Τούμπα.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για το πού κρίθηκε το παιχνίδι: “Σήμερα πραγματικά το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά που έχουμε παίξει. Στο πρώτο ημίχρονο φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί, αλλά το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε το γκολ που είχαμε δεχθεί ήδη. Παρόλο που και στο δεύτερο ημίχρονο φαινόταν ότι θα κερδίσουμε, ότι είμαστε η ομάδα που απειλεί, χαρίσαμε δύο σημαντικές ευκαιρίες. Όταν χαρίζεις δύο ευκαιρίες σε μία καλή ομάδα, τις εκμεταλλεύεται. Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο όπως πρέπει για να κερδίσουμε, αλλά όταν κάνεις λάθη το πληρώνεις”.

Για το αν έχει αδικήσει ο Ολυμπιακός τον εαυτό του και τον ρεαλιστικό στόχο: “Θα σταθούμε στο σημερινό παιχνίδι, χαρίσαμε το παιχνίδι, δεν σκοράραμε, δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες. Δεν θα μιλήσω για κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή παίζουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και είναι προφανές ότι το πάνω χέρι το έχει η ΑΕΚ”.

Για την δεύτερη θέση: “Ας περάσει το σημερινό βράδυ, δεν μπορούμε να σκεφτούμε πού θα καταλήξουμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Είμαστε ισόβαθμοι με τον ΠΑΟΚ που επίσης θέλει τη 2η θέση. Ας μείνουμε στον σημερινό αγώνα για σήμερα και θα δούμε πώς θα πάει αυτό”.

Για τον ΠΑΟΚ και αν δεν κολλάει κάτι απέναντί του: “Τα αποτελέσματα είναι εκεί, δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετική ιστορία. Στο παιχνίδι του Κυπέλλου ο ΠΑΟΚ μας κέρδισε εύκολα, στο πρώτο παιχνίδι εδώ στα πρώτα 60 λεπτά είχαμε την υπεροχή, έπειτα ο αντίπαλος ανέκαμψε. Σήμερα το παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο”.