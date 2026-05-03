Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε και έστειλε την Κλαμπ Μπριζ στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος

Η Κλαμπ Μπριζ έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του φετινού βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να πρωταγωνιστεί και στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

Η Κλαμπ Μπριζ πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Άντερλεχτ (3-1) και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 47 βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές στα πλέι οφ, έναν περισσότερο από τη Σεν Ζιλουάζ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του στο 61ο λεπτό. Ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός σκόραρε στην αντεπίθεση, μετά από την πάσα του Φέτλεσεν.

Αυτό ήταν το 19ο γκολ που πετυχαίνει ο Χρήστος Τζόλης στη φετινή σεζόν, μετά από 48 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει μοιράσει και 22 ασίστ!