Λουτσέσκου για την ισοπαλία του ΠΑΟΚ: «Πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά παλέψαμε ενώ πέσαμε»

Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος με 3-3 κόντρα στη Λουντογκόρετς σε ένα τρελό παιχνίδι στη Βουλγαρία και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την αναμέτρηση είπε ότι η ομάδα του πέταξε δύο βαθμούς.

Ο Λουτσέσκου θεώρησε σημαντικό τον έναν βαθμό της ισοπαλίας με τον τρόπο που εξελίχτηκε η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Λουντογκόρετς, παρά την αρχική του τοποθέτηση, ότη η ομάδα του πέταξε δύο βαθμούς.

Τα λόγια του Ρουμάνου τεχνικού

«Ναι μεν πετάξαμε δύο βαθμούς, αλλά όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ο βαθμός που πήραμε ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με τρία δυνατά ματς. Αντιμετωπίζαμε σήμερα μια ποιοτική ομάδα που μας πίεσε, αλλά παλέψαμε και ενώ πέσαμε, σηκωθήκαμε ξανά στα δέκα τελευταία λεπτά. Το παιχνίδι ήταν με τη μεριά μας.

Χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά κατά τη διάρκεια. Τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο κρίνονται από τα “επεισόδια” κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σήμερα αυτά δεν ήταν με το μέρος μας. Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες μας».