Λουτσέσκου για το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: «Είναι μια δίκαιη διπλή νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, ζευγάρωσε τις νίκες του απέναντι στο “τριφύλλι” και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (25.04.2026). Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέκσου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον ΟΦΗ, στο Πανθεσσαλικό.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για την εικόνα της ομάδας του, η οποία τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο. Επίσης, αναφέρθηκε στους τραυματίες του “δικεφάλου” αλλά και την απαιτητική συνέχεια.

Το σχόλιό του στην Cosmote TV:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα ματς ένταση στο οποίο εμείς είχαμε να χάσουμε τα πάντα, παρά το προβάδισμα που είχαμε από τη Λεωφόρο, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόνο να κερδίσει. Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αντεπεξήλθαμε πολύ καλά και χωρίς και με τη μπάλα, στο δεύτερο μέρος ο αντίπαλος προσπάθησε να κρατήσει τη μπάλα αλλά και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν καλύτεροι οπότε ήταν μία απόλυτα δίκαιη πρόκριση σε έναν τελικό όπου θα διεκδικήσουμε έναν τίτλο.

Όσο για τους τραυματίες, είναι τρεις παίκτες που αντιμετωπίζουν καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν τραυματισμούς, ο Πέλκας, ο Κωνσταντέλιας και ο Ντεσπόντοφ αλλά είναι κάτι που μοιάζει φυσιολογικό έχοντας ένα πάρα πολύ δύσκολο και έντονο πρόγραμμα με σπουδαία παιχνίδια ανά τρεις ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά η ομάδα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο όταν μπαίνει στο γήπεδο και ο ένας προσπαθεί να καλύψει την απουσία του άλλου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σε έναν τελικό, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του. Ήταν ένας στόχος για εμάς, όταν έρθει η ώρα θα τον αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει».