Αθλητικά

Λουτσέσκου: «Ήταν μία εχθρική διαιτησία, θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά και για τα αδικοχαμένα παιδιά»

Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λιόν
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στη Γαλλία είχε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έκανε λόγο για εχθρική διαιτησία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει αναφορά και στους αδικοχαμένους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά.

«Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λυών πρέπει να έγιναν πάνω από… 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία, ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο, με ότι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα… αναστάτωσης.

Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ότι μπορούμε και γι’ αυτά τα παιδιά. Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί», δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
109
75
47
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo