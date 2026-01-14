Λουτσέσκου μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Έχουμε πιο δύσκολο πρόγραμμα αλλά τέτοιες νίκες σου δίνουν αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην κρύβει την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του και το αποτέλεσμα στο “Καραϊσκάκης”.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην ενότητα της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, ενώ τόνισε ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν το πιο δύσκολο πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά νίκες όπως αυτή θα του δώσουν αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

“Ένα παιχνίδι που κρίθηκε περισσότερο λόγω του πνεύματος των ποδοσφαιριστών και την αποφασιστικότητα που έδειξαν στο παιχνίδι, στα κρίσιμα σημεία. Καταφέραμε να σκοράρουμε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και από εκεί και πέρα κάναμε σωστή διαχείριση. Έχοντας και προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός δημιούργησε δύο μεγάλες ευκαιρίες, στα τελευταία 3-4 λεπτά του παιχνιδιού”.

Για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κοιτάζει αυτούς που έμειναν στο ξενοδοχείο ή τη Θεσσαλονίκη: “Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ενότητα στην ομάδα. Ο καθένας μπαίνει στο γήπεδο για να κάνει το καλύτερο που μπορεί και έτσι ξεπερνάμε ό,τι προβλήματα έχουν να κάνουν είτε με τραυματισμό, είτε με οποιαδήποτε ίωση που μας ταλαιπωρεί. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό ότι οι ποδοσφαιριστές προσπαθούν να καλύψουν οτιδήποτε μέσα στο γήπεδο. Και σίγουρα τέτοιες νίκες είναι παιχνίδια που σου δίνουν αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για να μπορέσεις να συνεχίσεις αυτό που κάνεις”.

Για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα και στους τρεις στόχους του: “Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στα μέσα ενός δύσκολου προγράμματος. Ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και δυσκολότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Η ομάδα δείχνει να μπορεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίζει τους στόχους που έχει με τη νοοτροπία τού να μην τα παρατάει ποτέ. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που μας χαρακτηρίζει σαν ομάδα, αυτή η νοοτροπία”.