Λουτσέσκου μετά το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: «Μπορούσαμε μεγαλύτερο σκορ, δεν έχει κριθεί κάτι»

Ο ΠΑΟΚ πέρασε με γκολ του Γιακουμάκη από την έδρα του Παναθηναϊκού (0-1) και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε την ικανοποίησή του, για τον τρόπο που οι Θεσσαλονικείς πήραν το “διπλό” στον πρώτο ημιτελικό των δυο ομάδων.

“Είμαστε μόνο μετά τα πρώτα 90 λεπτά μίας διπλής μάχης. Πήραμε ένα δίκαιο αποτέλεσμα, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο το σκορ, όπως είπατε και εσείς, βάσει της εικόνας του πρώτου ημιχρόνου” ανέφερε αρχικά ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

“Έγινε πιο πολύπλοκο το ματς στο δεύτερο μέρος, με τις ψηλές μπαλιές έγινε λίγο πιο περίεργο. Ωστόσο, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε κάθε συνθήκη στον αγωνιστικό χώρο, είχαν το πνεύμα του μαχητή σε όλες τις φάσεις, τώρα τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν τελείωσε κάτι, δεν κρίθηκε τίποτα, έχουμε το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας, μπροστά στους φιλάθλους μας, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο γήπεδο για να πετύχουμε στον στόχο μας”, τόνισε στην Cosmote TV ο Ρουμάνος τεχνικός.