Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1: «Αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποία αισθάνομαι εκνευρισμένος»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 της Μαρκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατάφερε έτσι να πάρει τη διαφορά τερμάτων που χρειαζόταν για να τερματίσει στην 7η και όχι στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε για τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ στάθηκε στα «ηλίθια γκολ» που δέχεται ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρέπει να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι για να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Θα παίξουμε με τον Ατρόμητο και πρέπει να έχουμε την απαραίτητη προσοχή για να προχωρήσουμε. Έτσι είναι η διοργάνωση του Κυπέλλου, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.

Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε ηλίθια γκολ. Δίνουμε την μπάλα κατευθείαν στον αντίπαλο. Αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποία σήμερα αισθάνομαι εκνευρισμένος» δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.