Αθλητικά

Λουτσέσκου μετά το ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1: «Αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποία αισθάνομαι εκνευρισμένος»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη της ομάδας επί της Μαρκό με 4-1 για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 της Μαρκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατάφερε έτσι να πάρει τη διαφορά τερμάτων που χρειαζόταν για να τερματίσει στην 7η και όχι στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε για τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ στάθηκε στα «ηλίθια γκολ» που δέχεται ο ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια του.

«Πρέπει να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι για να προχωρήσουμε στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης. Θα παίξουμε με τον Ατρόμητο και πρέπει να έχουμε την απαραίτητη προσοχή για να προχωρήσουμε. Έτσι είναι η διοργάνωση του Κυπέλλου, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.

Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να δεχόμαστε ηλίθια γκολ. Δίνουμε την μπάλα κατευθείαν στον αντίπαλο. Αυτό είναι ο μόνος λόγος για τον οποία σήμερα αισθάνομαι εκνευρισμένος» δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
469
166
91
83
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo