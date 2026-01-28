Λουτσέσκου: Να παίξουμε για τα παιδιά του ΠΑΟΚ, υπάρχει τεράστια στεναχώρια

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν στη Γαλλία (29/1/2026, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι παίκτες του πρέπει να παίξουν και γι’ αυτά τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή.

Όσα δήλωσε ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ

Για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι οι οπαδοί του και παίζει γι’ αυτούς και τώρα πενθεί: “Είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που μπορούν να παρουσιαστούν σε κάποιον που βρίσκεται στον επαγγελματικό αθλητισμό. Υπάρχει τεράστια στεναχωριά που καταβάλλει την ομάδα και από την άλλη πλευρά πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να μπούμε στο γήπεδο με μεγάλο κίνητρο και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό.

Θα πρέπει να παίξουμε και γι’ αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι μια μεγάλη οικογένεια και κάποιος που είναι εκτός δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά εμείς θα πρέπει να γεμίσουμε το μυαλό μας και να αγωνιστούμε και γι’ αυτούς“.

Για το αν έχει επηρεάσει την ομάδα το γεγονός ως προς τον στόχο της για την οκτάδα: “Θα έπρεπε να είχαμε έρθει με χαρά. Έχουμε ήδη προκριθεί και θα παίζαμε για μια καλύτερη θέση, να απολαύσουμε το παιχνίδι. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο περίπλοκα, αλλά πιο περίπλοκο είναι για τις οικογένειες παρά για εμάς”.