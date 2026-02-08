Αθλητικά

Λουτσέσκου: Ο Άρης στοχεύει τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, είμαι απογοητευμένος από το αποτέλεσμα

Ικανοποιημένος από την εικόνα του ΠΑΟΚ αλλά όχι και από το αποτέλεσμα του ντέρμπι
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ “κόλλησε” στο 0-0 με τον Άρη στο “Κλ. Βικελίδης”, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απογοητευμένος από την ισοπαλία.

Μετά το φινάλε του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε ότι ο Άρης στοχεύει πάντα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και εξέφρασε την απογοήτευση του για το αποτέλεσμα που τον αφήνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη NOVA

Για το ματς:

“Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα γιατί είχαμε μεγάλες ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Από την άλλη εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών, δίνουν δύσκολα παιχνίδια και αντιμετωπίζουν ομάδες όπως ο Άρης που έχουν ηρεμία για να ετοιμάσουν το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω κάτι για την προσπάθεια. Η μοναδική ευκαιρία του Άρη ήταν αυτή προς το φινάλε του ματς. Αν είχε σκοράρει θα ήταν πολύ άδικο αποτέλεσμα“.

Για το αν η ομάδα έδειξε μέταλλο και σωστή νοοτροπία: “Είδατε πολύ καλά. Τον τρόπο που πολεμούν σε ένα δύσκολο παιχνίδι, κυριάρχησαν και ελέγξαν το παιχνίδι. Ο Άρης σε αυτό το πρόγραμμα αγώνων βάζει στο στόχο τα ματς με τον ΠΑΟΚ. Είμαι απογοητευμένος για τις φάσεις που είχαμε και δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Είχαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες“.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
98
73
72
69
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo