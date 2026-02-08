Λουτσέσκου: Ο Άρης στοχεύει τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, είμαι απογοητευμένος από το αποτέλεσμα

Ο ΠΑΟΚ “κόλλησε” στο 0-0 με τον Άρη στο “Κλ. Βικελίδης”, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι απογοητευμένος από την ισοπαλία.

Μετά το φινάλε του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξήγησε ότι ο Άρης στοχεύει πάντα στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και εξέφρασε την απογοήτευση του για το αποτέλεσμα που τον αφήνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη NOVA

Για το ματς:

“Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα γιατί είχαμε μεγάλες ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Από την άλλη εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών, δίνουν δύσκολα παιχνίδια και αντιμετωπίζουν ομάδες όπως ο Άρης που έχουν ηρεμία για να ετοιμάσουν το παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω κάτι για την προσπάθεια. Η μοναδική ευκαιρία του Άρη ήταν αυτή προς το φινάλε του ματς. Αν είχε σκοράρει θα ήταν πολύ άδικο αποτέλεσμα“.

Για το αν η ομάδα έδειξε μέταλλο και σωστή νοοτροπία: “Είδατε πολύ καλά. Τον τρόπο που πολεμούν σε ένα δύσκολο παιχνίδι, κυριάρχησαν και ελέγξαν το παιχνίδι. Ο Άρης σε αυτό το πρόγραμμα αγώνων βάζει στο στόχο τα ματς με τον ΠΑΟΚ. Είμαι απογοητευμένος για τις φάσεις που είχαμε και δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Είχαμε πέντε μεγάλες ευκαιρίες“.