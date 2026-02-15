Λουτσέσκου: «Περήφανος για τους παίκτες μου, δώσαμε τέσσερα ντέρμπι σε δέκα μέρες»

Ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Γιακουμάκη, ο Στρακόσα όμως έπιασε το πέναλτι και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο με τον Λουτσέσκου να είναι περήφανος για τους παίκτες του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στάθηκε στις απουσίες στη θέση «10» του ΠΑΟΚ, αλλά και στα συνεχόμενα ντέρμπι που έχει δώσει η ομάδα του. Παράλληλα, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την εικόνα της ομάδας του στην ισοπαλία με την ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ρουμάνου προπονητή

«Τις τελευταίες 10 μέρες έχουμε παίξει τέσσερα ντέρμπι. Έχουμε απουσίες στο «10», ο Μεϊτέ ζορίστηκε για να παίξει ενώ έχει ταλαιπωρηθεί από πρόβλημα. Ο αντίπαλος είχε φρεσκάδα, μέρες προετοιμασίας. Με αυτές τις συνθήκες για εμάς είναι περίπλοκο όλο αυτό και γι’ αυτό είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Παλεύουν, μάχονται, δεν παρατούν τίποτα.

Η ομάδα μας βρίσκεται σε μια περίοδο υπερφόρτωσης, αλλά ξεκινήσαμε με κυριαρχικό πνεύμα, με ένταση… Έπειτα χάσαμε το πέναλτι, αυτό κλόνισε κάπως την ψυχολογία μας. Συζητήσαμε αρκετά για το ματς στην ανάπαυλα, είπαμε ότι θα κρινόταν σε μια λεπτομέρεια, αν πετυχαίναμε το 1-0, τότε θα ήταν διαφορετική ιστορία… Είχαμε ευκαιρία με τον Καμαρά να το κάνουμε…»