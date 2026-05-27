Αθλητικά

Τέλος ο Τσάβι Πασκουάλ από την Μπαρτσελόνα

Αποχωρεί στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου από τους Καταλανούς
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Μπαρτσελόνα και Τσάβι Πασκουάλ διανύουν την τελευταία περίοδο κοινής τους πορείας, μιας και ο Καταλανός προπονητής αποχωρεί από τους “μπλαουγκράνα” στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα γνωστοποίησε την Τετάρτη (27.05.2026) την απόφαση του Τσάβι Πασκουάλ, να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που είχε στο συμβόλαιό του και να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 53χρονος προπονητής ανέλαβε τα ηνία της Μπαρτσελόνα τον περασμένο Νοέμβριο αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια, υπογράφοντας τότε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Στην ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα ευχαρίστησε τον Πασκουάλ για την προσφορά του στον σύλλογο, ανακοινώνοντας πως αύριο, Πέμπτη (28.05.2026), θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου του έμπειρου κόουτς. Παράλληλα, του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην προπονητική του πορεία.

Οι δύο πλευρές ξεκαθάρισαν πως παραμένουν προσηλωμένες στον κοινό στόχο της κατάκτησης του τίτλου της Liga ACB πριν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

