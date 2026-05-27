Τσάκος: «Συζητάμε για φιλικό μεταξύ Ολυμπιακού και Νιού Γιόρκ Νικς στα εγκαίνια του νέου ΣΕΦ ή στο Madison Square Garden»

Η κούπα της Euroleague που κατέκτησε ο Ολυμπιακός μέσα στο “T-Center” βρέθηκε την Τετάρτη (27.05.2026) στα γραφεία της οικογένειας Τσάκου, η οποία ξεκίνησε χορηγική συνεργασία με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ στο ξεκίνημα της σεζόν 2025-2026!

Το τρόπαιο της Euroleague το πήγε ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Νίκος Λεπενιώτης, με τους Νίκο και Παναγιώτη Τσάκο να στέλνουν τα συγχαρητήρια τους στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη μεγάλη επιτυχία, αλλά και στους ιδιοκτήτες της ομάδας, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Στο περιθώριο αυτής της επίσκεψης και μιλώντας σε εκπομπή του “Sport24.gr” ο Παναγιώτης Τσάκος αναφέρθηκε -λόγω και των διασυνδέσεων που έχει η οικογένεια Τσάκου με τους Νιου Γιορκ Νικς- στο ενδεχόμενο να γίνει ένα φιλικό ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους Νικς.

Ο Παναγιώτης Τσάκος είτε ότι το συγκεκριμένο φιλικό θα μπορούσε να γίνει μόλις είναι έτοιμο το νέο ΣΕΦ, για τα εγκαίνιά του, είτε στο θρυλικό γήπεδο της Νέας Υόρκης, το “Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν”.