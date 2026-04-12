Μάικ Τζέιμς: «Εuroleague την Κυριακή, διάβασα καλά;»

Αγώνες της Euroleague την Κυριακή γινόντουσαν μέχρι πρότινος μόνο στο Final Four. Φέτος, όμως, τα πράγματα άλλαξαν.

Το φετινό πρόγραμμα της Euroleague είναι ασυνήθιστο, με τους διοργανωτές να κάνουν… αλχημείες, προκειμένου να διεξαχθούν χωρίς προβλήματα οι εξ αναβολείς αναμετρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελευταία είναι αυτή της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία θα γίνει ανήμερα του Πάσχα (12/4) στις 22:15.

Ο Μάικ Τζειμς εξέφρασε, μάλιστα, την απορία του για το γεγονός ότι ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή.

EuroLeague on a Sunday? Did i read that right — Mike James (@TheNatural_05) April 12, 2026

O γκαρντ της Μονακό με ανάρτηση του έγραψε χαρακτηριστικά: «EuroLeague την Κυριακή; Διάβασα καλά;» δείχνοντας την έκπληξή του για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.